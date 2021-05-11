ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» предоставило Израилю два часа для вывода своих солдат из района мечети Аль-Акса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя движения Абу Обайда.

«Если противник не прекратит осаду молящихся в мечети Аль-Акса, пусть дождутся нашего ответа в течение двух часов», — уточнил он.

До этого Обайда сообщил, что Израилю отведено время до 18.00 для вывода военных из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

В скором времени из сектора Газа по территории Израиля было запущено около 150 ракет, десятки из них перехватила система ПРО «Железный купол».

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам».

Ранее Палестина сообщала о 20 погибших под авиударами. Ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш.