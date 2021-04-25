Турецкий политик призывает закрыть для американцев авиабазу Инджирлик

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Вид на авиабазу Инджирлик
Wikimedia Commons

По мнению председателя партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчека, Турецкая Республика должна незамедлительно вернуть себе полный военный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих обратно в Соединенные Штаты на фоне заявления Джо Байдена о признании геноцида армян, передает ТАСС.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», — заявил Перинчек.

Авиабаза Инджирлик находится в восьми километрах от города Адана, на юго-востоке Турции, и является самой восточной базой Командования ВВС США и НАТО в Европе. Наличие этой авиабазы позволяет Соединенным Штатам присутствовать в воздухе Ближнего Востока не только со стороны Персидского залива.

Первые призывы к ликвидации военного присутствия США на этой авиабазе появились в июле 2016 года, Турция неоднократно угрожала закрыть доступ к Инджирлику для американских военных.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян.