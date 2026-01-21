Трампа сравнили с «очень голодной гусеницей» из-за угроз в адрес Гренландии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время выступления на Всемирном экономическом форуме сравнил президента США Дональда Трампа с «очень голодной гусеницей» из-за его угроз захватить Гренландию. Его слова приводит газета Metro.

«Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными», — сказал он.

Премьер Бельгии добавил, что Европа должна вооружиться для противодействия растущей угрозе военного вмешательства США в Гренландию.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее эксперт оценил внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии.