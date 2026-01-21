«Хочет, чтобы мы уехали»: в Екатеринбурге женщина избила годовалую дочь соседей поводком

В Екатеринбурге соседка напала на семью с детьми, пострадала годовалая девочка

Жительница Екатеринбурга избила годовалую дочь соседей из-за неприязни к ее отцу. Об этом kp.ru рассказала мать ребенка, Екатерина.

Вечером 19 января семья с двумя детьми гуляла и встретила у дома на улице Молотобойцев соседку, которая уже давно выражает неприязнь к Никите, отцу семейства.

«Эта женщина хочет, чтобы мы уехали из нашего дома, — ей кажется, что мой муж — южанин. <...> До этого соседка пыталась избить мужа коляской, это произошло в сентябре, мы написали заявление в полицию», — рассказала Екатерина.

В этот раз агрессивная женщина вновь стала угрожать соседям, больше всех досталось годовалой дочери пары, в ДГКБ №9 у нее диагностировали отек мягких тканей лица и головы.

«Соседка начала говорить, что не даст нам спокойно жить, и накинулась на нас. Она била нас пакетом и собачим поводком, большая часть ударов попала дочери по голове и лицу. Думаю, что она специально целилась в малышку. 20 января у дочери начали появляться синяки на лице. Сейчас она много спит и плохо кушает», — пожаловалась мать девочки.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлением.

«Личность женщины установлена. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

