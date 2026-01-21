Обвиненный в получении взятки глава Звездного городка уволился

Глава подмосковного ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Звездный городок Евгений Баришевский решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял решение сложить полномочия главы городского округа Звездный городок Московской области», — написал он.

Накануне Следком предъявил Баришевскому и его сообщникам обвинение в совершении коррупционных преступлений и отправил чиновника под домашний арест.

По информации следствия, 16 января 2025 года местный бизнесмен дал Баришевскому взятку в 365 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении контракта по благоустройству дошкольного учреждения. Также мэр должен был обеспечить беспрепятственную приемку работ.

По уголовному делу следователем проведены обыски, выемки, допросы. Продолжается сбор доказательств.

Евгений Баришевский возглавлял Звездный городок с 2017 года. Он также был главой Лобни и дважды избирался депутатом Мособлдумы. В 2014–2016 годах он руководил администрацией Орехово-Зуева. Кроме того, Баришевский работал в Комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

