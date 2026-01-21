Размер шрифта
Раскрыта роль зятя Трампа в переговорах по Украине

Bloomberg: Россия считает, что Кушнер помог структурировать переговоры по Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия считает, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер помог структурировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников, Москва считает, что Кушнер, который присоединился к спецпосланнику президента США Стивену Утикоффу на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, «помог структурировать переговорный процесс и создать основу для обсуждений».

Накануне глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными. В свою очередь, Уиткофф назвал встречу с Дмитриевым очень позитивной.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу в Москве 22 января.

Ранее стало известно, зачем Путин будет лично встречаться с Уиткоффом и Кушнером.

