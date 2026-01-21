Размер шрифта
Министра США освистали на ужине в Давосе

FT: американского министра Лютника освистали на ужине в Давосе
Denis Balibouse/Reuters

Министра торговли США Говарда Лютника освистали во время ужина на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Конфликт произошел из-за «воинственных заявлений Лютника», в ответ на которые его освистали, а часть гостей покинули мероприятие.

«Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом [США Дональдом] Трампом у капитализма появился новый шериф в городе», — процитировала газета Лютника.

Накануне стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Позже Зеленский заявил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.

