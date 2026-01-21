Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов после обрушения здания в Новосибирске

Третьего пострадавшего при обрушении крыши торгового центра в Новосибирске достали из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пострадавшего извлекли с помощью ковша экскаватора, мужчина подает признаки жизни.

До этого из-под завалов спасли женщину. Информации о том, в каком состоянии находится пострадавшая, нет.

Через некоторое время спасатели извлекли второго пострадавшего из-под завалов. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, мужчина получил травмы средней степени тяжести.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. На текущий момент в результате обрушения пострадали два человека.

Ранее появилось видео спасения женщины из-под завалов в ТЦ Новосибирска.