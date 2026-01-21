Fox News: в США супруги запирали детей в курятнике, стреляя по ним из пистолетов

В штате Миссури супружеской паре предъявлены обвинения по делу о длительном и жестоком обращении с двумя подростками. По версии следствия, детей запирали в курятнике и стреляли по ним из пневматического оружия, пишет Fox News.

Как сообщили в офисе шерифа округа Вашингтон, 13 января были арестованы жители города Потоси — 38-летняя Шантел Спринг Хейфорд и Джерри Аллен Менис. Оба обвиняемых содержатся под стражей без права на освобождение под залог.

Менису предъявлены обвинения по двум эпизодам похищения первой степени, угрозе благополучию ребенка, вооруженному преступлению, жестокому обращению или пренебрежению ребенком, незаконному использованию оружия, а также по трем эпизодам домашнего насилия первой степени.

Хейфорд обвиняется по двум эпизодам похищения первой степени, одному эпизоду сексуального насилия первой степени, трем эпизодам угрозы благополучию ребенка первой степени, четырем эпизодам жестокого обращения или пренебрежения ребенком и двум эпизодам домашнего насилия первой степени.

Согласно судебным документам, подростки сообщили следователям, что их неоднократно запирали в курятнике, закрывали на замок и стреляли по нему из пневматических пистолетов, пока они находились внутри. Также утверждается, что детям угрожали огнестрельным оружием и запугивали, чтобы те никому не говорили об этом.

Следователи также указывают, что дело связано с подозрением в торговле людьми. Взрослый опекун сообщил властям, что дети регулярно приходили к нему за едой. Позже он заявил, что мать подростков согласилась передать опеку над ними в обмен на мобильный телефон и оплату телефонного тарифа. По данным правоохранительных органов, это соглашение было оформлено доверенностью.

