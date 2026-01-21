Размер шрифта
Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам лишения свободы

Yonhap/Reuters

Суд первой инстанции приговорил экс-премьера Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о мятеже против конституционного строя в связи с введением высшим руководством страны военного положения в 2024 году. Трансляцию вел телеканал YTN.

Хан Док Су был признан виновным в участии в мятеже как одна из ключевых фигур. Также его обвинили в фабрикации подложных документов, нарушении закона о президентских архивах и лжесвидетельстве. Прокуратура попросила для него 15 лет тюрьмы. Экс-премьер-министра взяли под стражу в зале суда, это произошло впервые в истории Республики Корея.

«Объявление военного положения 3 декабря, издание неконституционного указа, попытка арестовать представителей парламента и ЦИК соответствует критериям мятежа. Это был дворцовый переворот», — сказал судья.

Судья отметил, что премьер страны обязан защищать закон и конституцию. Однако, по данным суда, Хан Док Су отвернулся от своего долга и «принял участие в мятеже, допуская, что он может завершиться успехом».

Ему также вменяется то, что он не оспорил решение президента о введении военного положения, несмотря на его незаконный характер.

Судья подчеркнул, что Хан Док Су попытался скрыть документы, «которые были связаны с военным положением ради собственной безопасности, а также изготовил и уничтожил подложные документы, чтобы процедура по объявлению военного положения была якобы законной, солгал в Конституционном суде».

В декабре 2024 года президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, за что он впоследствии был отстранен от власти. Хан Док Су на тот момент был премьер-министром, а затем стал временно исполнять обязанности президента.

Ранее суд вынес приговор экс-президенту Южной Кореи.

