Племяннику Варнавы вынесли приговор по делу об обмане 87-летней пенсионерки

Мытищинский городской суд вынес приговор племяннику российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгию по делу о покушении на мошенничество. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, 5 февраля 2025 года Георгий Варнава позвонил 87-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов. Молодой человек сообщил, что с банковского счета женщины были переведены деньги террористической организации. Пригрозив уголовной ответственностью, Варнава убедил пенсионерку снять средства и передать их курьеру.

Благодаря бдительности банковского сотрудника, который заподозрил неладное и обратился в полицию, мошеннические действия удалось пресечь. Россиянка передала муляж денежных средств в размере 350 тысяч рублей. Курьер был задержан.

На суде Варнава признал свою вину. Его приговорили к принудительным работам на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 15% в доход государства.

До этого сына актера Вадима Демчога, известного по роли Ивана Купитмана из сериала «Интерны», приговорили к двум годам лишения свободы за мошенничество. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с мошенниками — он обналичил украденные у пенсионера деньги, а затем перевел их на счета подельников. Всего злоумышленники выманили у россиянина более 1,8 млн рублей.

В окружении актера рассказали, что произошедшее стало для него настоящим ударом. Вадим Демчог полностью возместил ущерб в 2 млн рублей семье пенсионера, который стал жертвой мошеннических действий его сына.

