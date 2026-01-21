Под Харьковом при уничтожении HIMARS ликвидированы четверо наемников из Европы. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, кроме наемников были ликвидированы и 11 украинских военных.

«Эвакуировали пять, семь человек в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

18 января Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по цеху на территории Харьковского тракторного завода. По его словам, атакованное подразделение предприятия использовалось для производства и сборки БПЛА. Лебедев уточнил, что удар пришелся именно по производственным помещениям, задействованным в этом процессе.

До этого российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах.

Ранее Зеленский заявил, что большая часть Киева до сих пор обесточена.