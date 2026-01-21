Размер шрифта
Под Харьковом ликвидированы наемники из Европы

Лебедев: четверо наемников из Европы уничтожены под Харьковом
Под Харьковом при уничтожении HIMARS ликвидированы четверо наемников из Европы. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, кроме наемников были ликвидированы и 11 украинских военных.

«Эвакуировали пять, семь человек в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

18 января Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по цеху на территории Харьковского тракторного завода. По его словам, атакованное подразделение предприятия использовалось для производства и сборки БПЛА. Лебедев уточнил, что удар пришелся именно по производственным помещениям, задействованным в этом процессе.

До этого российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах.

Ранее Зеленский заявил, что большая часть Киева до сих пор обесточена.

