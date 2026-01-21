Размер шрифта
Выяснилось, почему аниматор-маньяк из России убивал женщин с именем Елена

Indian Express: россиянин, убивший двух женщин в Гоа, обвинил во всем мать
Telegram-канал «SHOT»

Россиянин, убивший двух женщин в индийском штате Гоа, рассказал, почему выбирал жертв по имени. Об этомсообщает Indian Express.

Алексей Леонов, артист огненного шоу, был задержан на прошлой неделе по подозрению в убийстве двух 37-летних россиянок — Елены Кастановой и Елены Ванеевой. Оба преступления произошли на съемных квартирах, где убийца жил со своими жертвами.

По версии полиции штата, мотивом стала ревность Леонова, однако на допросе он упомянул, что его мать — тоже Елена, якобы пренебрегала им в детстве, что вызвало у него неприязнь к этому женскому имени. Тем не менее следователи не считают это основным мотивом убийцы.

Также отмечается, что Леонов, у которого диагностировали психопатические наклонности, преувеличил показания. Изначально он утверждал, что убил пять женщин, но эта информация не подтвердилась. Расследование пока подтверждает причастность Леонова только к двум убийствам.

По словам Леонова, первое убийство он совершил 14 января. Он ворвался в съемную квартиру к туристке Елене Ванеевой в районе Морджим, избил и нанес ей ножевые ранения, а затем перерезал горло. Тело позже обнаружил знакомый жертвы.

Второе убийство произошло в ночь на 16 января в городе Арамболь — Леонов, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве ревности нанес своей сожительнице Елене Кастановой ножевые ранения, связал и перерезал горло. После этого мужчину задержали — ему грозит смертная казнь.

Ранее отчим подсыпал 14-летней падчерице снотворное, изнасиловал ее и задушил.

