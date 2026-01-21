Размер шрифта
Общество

Российские дети чаще всего просили у ИИ-Деда Мороза игрушки и собаку

Деду Морозу от Т-Банка в новогодний сезон позвонили более 500 тыс. раз
Vitalii Stock/Shutterstock/FOTODOM

За новогодний сезон 2025-2026 ИИ-Деду Морозу от Т-Банка поступило 522 тыс. звонков, чаще всего дети просили у новогоднего волшебника смартфоны, игрушки и собаку, реже всего – деньги. На них приходится всего 1,5% загаданных желаний, следует из сообщения Т-Банка по итогам работы сервиса.

По данным Т-Банка, за месяц сервисом воспользовались 184 тыс. уникальных пользователей, а суммарная продолжительность разговоров превысила 950 тыс. минут, что эквивалентно почти двум годам непрерывного общения.

Анализ запросов показал, что чаще всего дети мечтают об играх и игрушках — на эту категорию пришлось 31% пожеланий. Еще 23% запросов касались электроники, 10% — домашних животных, 8% — спортивного инвентаря, 7% — сладостей.

Среди игрушек лидировали машинки, далее следовали куклы, мягкие игрушки и конструкторы. В категории электроники половина запросов пришлась на смартфоны. Реже дети загадывали планшеты, компьютеры и ноутбуки, а также игровые приставки.

«Газета.Ru»

Второй год подряд самым желанным домашним животным стала собака — о ней просили 66% детей, далее следуют кошки, лошади и хомяки.

Среди спортивных товаров чаще всего загадывали велосипеды, коньки, санки и самокаты.

Отдельные пожелания дети адресовали родителям. Для мам загадывали iPhone, блестящую сумочку, большой участок с домом, новую кухню. Папам желали большую машину, закрытие ипотеки, коллекционное авто и яхту.

Также среди необычных желаний фиксировались запросы на 100 млн рублей, 10 тыс. роблоксов, десятки килограммов конфет, мандаринов, пельменей, красной икры и даже золота.

После разговора родителям — клиентам Т-Банка — направлялась суммаризация звонка в чате мобильного приложения.

Сервис принимал звонки детей со всей России с 18 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.

Отмечается, что в текущем сезоне звонков было более чем в семь раз больше, чем годом ранее, когда было зафиксировано около 70 тыс. обращений. В компании считают, что это свидетельствует о росте интереса к технологическим интерактивным форматам.
 
