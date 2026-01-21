Размер шрифта
Поплавская призвала не называть Британию Великобританией

Актриса Поплавская назвала короля Великобритании посмешищем
the_yana_poplavskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Яна Поплавская заявила в Telegram-канале о необходимости перестать называть Британию Великобританией.

По мнению Поплавской, Великобритания давно потеряла свое величие, а король страны стал посмешищем. Как считает актриса, ничтожное великим – это значит лгать. Она назвала ложь грехом. Артистка сравнила Великобританию с российским шоу-бизнесом и действующим президентом США Дональдом Трампом.

«Британская корона сама назвала себя так. Точно так же, как Киркоров назвал себя «королем эстрады», как Бузова назвала себя королевой шоу-бизнеса, а Трамп назначил себя «миротворцем», — поделилась артистка.

20 января Поплавская обвинила депутатов в накрутке хвалебных комментариев накануне выборов в Государственную думу. Актриса показала скриншоты с позитивными комментариями о депутатах Госдумы. Она уверена, что эти сообщения проплачены. Артистка считает, что к сентябрю 2026 появятся блогеры с подобной риторикой. Актриса заявила, что ей ужасно стыдно за депутатов, которые занимаются подобным.

Ранее Поплавская назвала штраф Гудкову насмешкой над миллионами русских.

