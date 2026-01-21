Размер шрифта
В США анонсировали визит преемницы Мадуро

Reuters: уполномоченный президент Венесуэлы Родригес посетит США
Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Родригес приедет в США, но на данный момент в расписании ничего не указано», — говорится в сообщении.

3 января США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить в США за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента страны, 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главным руководителем Венесуэлы и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

17 января Трамп заявил, что под управлением США Венесуэла «очень сильно изменилась всего за неделю». Также он отметил, что поддерживает Родригес, потому что желает избежать дестабилизации в Венесуэле.

Ранее в США оценили удовлетворенность Трампа Родригес.

