Суд вынес приговор главному фигуранту дела об убийстве генерала Кириллова

Главный фигурант дела об убийстве генерала Кириллова получил пожизненный срок
Второй Западный окружной военный суд назначил Ахмаджону Курбонову пожизненное заключение по обвинению в организации теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил Ахмаджона Курбонова признать виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остального срока - в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей», — огласил приговор судья.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастны Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Ранее стало известно, что части СВУ для ликвидации генерала Кириллова доставлялись из Польши.

