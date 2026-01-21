Жительницу Крыма осудили за финансирование ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил жительницу полуострова к 17 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщили в республиканском управлении ФСБ, пишет «Крым 24».

Как установило следствие, женщина 1990 года рождения перевела деньги со своего банковского счета в качестве пожертвования на приобретение Вооруженными силами Украины ударных беспилотных систем, которые использовались для противодействия российской армии.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

19 января суд приговорил россиянина, обвиняемого в попытке поджога базовой станции сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы. По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина, испытывая материальные затруднения, вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. По указанию куратора он попытался поджечь станцию сотовой связи, но его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России. Задержанного обвинили в госизмене и покушении на диверсию.

Ранее специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену.