Названа предварительная причина обрушения крыши ТЦ в Новосибирске

Крыша здания двухэтажного торгового центра в Новосибирске, предварительно, обрушилась из-за снеговой нагрузки. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, этот ТЦ был построен самовольно. Согласно данным ЕГРН, собственником здания является Сергей Турков. По информации пресс-службы, в 2017 году сотрудники управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выявили самовольный объект, находящийся в границах земельного участка по улице Наумова. В сентябре того же года управление уведомило инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела.

До этого сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске. Информации о том, в каком состоянии находится пострадавшая, нет. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. На текущий момент в результате обрушения пострадали два человека.

Ранее в Волгограде рухнул крупный торговый комплекс.