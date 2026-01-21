Стармер заявил, что американские пошлины не изменят позицию Британии по Гренландии

Стармер: позиция Британии по Гренландии не изменится под давлением пошлин Трампа

Введение США пошлин против Великобритании из-за поддержки территориальной целостности Дании не повлияют на позицию Лондона по вопросу Гренландии. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает ТАСС.

«Я хочу быть предельно ясным: я не уступлю, и Британия не отступит от своих принципов и ценностей относительно будущего Гренландии под угрозой пошлин», — сказал он, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

По словам Стармера, решение о принадлежности Гренландии должны принимать исключительно жители острова и датчане.

Он отметил, что 22 января в Лондоне состоятся их переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

Ранее Путин назвал серьезными намерения Трампа присоединить Гренландию к США.