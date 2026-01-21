На Западе заявили о безразличии Трампа к Европе

Европа перестала представлять «жизненно важный» интерес для США, потому что она больше не является крупным стратегическим и экономическим театром глобальной власти. Об этом написал директор австралийского Центра независимых исследований Том Свитцер в статье для британского The Spectator.

«В последнее время Европа перестала представлять жизненно важный интерес для Соединенных Штатов – не только потому, что она переживает своего рода «стирание цивилизации», но и потому, что она просто перестала быть крупным стратегическим или экономическим театром глобальной власти», – отметил он.

По словам Свитцера, европейские лидеры «приходят к выводу» о том, что США «в лучшем случае» безразличны к судьбе Европы, а в худшем – «открыто враждебны» по отношению к ним. И теперь лидеры ЕС опасаются, что «НАТО могут существовать лишь номинально», а любая попытка «рационализировать или оправдать» действия Трампа являются самообманом.

Обозреватель отметил, что Гренландия может показать, что «США больше не считают себя гарантом Европы». Также он подчеркнул, Трамп намерен положить конец «американскому миру», и поэтому Европа стала ему безразлична. Однако Свитцер подчеркнул, что Трамп лишь ускорил «трансатлантическое отчуждение».

«Трамп не столько является автором трансатлантического отчуждения, сколько его ускорителем и разоблачителем. Он развеял утешительные иллюзии о вечном политическом Западе и заставил европейцев столкнуться с давно откладываемой истиной: западное единство всегда было условным, зависимым и движимым угрозой», – написал он.

Конфликт между США и ЕС вспыхнул после того, как 5 января президент США Дональд Трамп сообщил о планах захватить Гренландию, против чего выступили власти острова и Дании, а также европейские лидеры. 15 января стало известно о запуске совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии. В ответ на миссию Трамп пригрозил с 1 февраля ввести 10%-е пошлины против стран ЕС, а затем повысить их до 25%. В ЕС заявили о возможности принятия ответных мер.

21 января СМИ Франция направила запрос на проведение учений НАТО в Гренландии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассчитывает на диалог с США, но при необходимости готов принять соответствующие меры в вопросе Гренландии. Также министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал ЕС прекратить льстить Трампу.

Ранее генсек НАТО назвал главный приоритет Европы на фоне напряженности с США.