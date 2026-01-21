Шведские военные покидают Гренландию

Шведские военные завершили работу по рекогносцировке в Гренландии, изучая условия для будущих учений в Арктике. Об этом говорится в пресс-релизе Вооруженных сил королевства.
Как отмечается в сообщении, присутствие шведских военных заключалось в участии офицеров по планированию.
«Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учений в Гренландии и Арктике — регионе, приобретающем все большее стратегическое значение для НАТО», — говорится в релизе.
Начальник оперативного командования шведских ВС вице-адмирал Эва Скуг Хаслум пояснила, что следующим шагом станет оценка собранной информации и планирование учений.
До этого находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Хотя солдаты должны были остаться на острове дольше, чем планировалось. Утром они без объяснений, «тайно» и «молниеносно» покинули остров.
Ранее Еврокомиссия пообещала Гренландии всплеск инвестиций.