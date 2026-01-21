Размер шрифта
Шведские военные покидают Гренландию

Шведские военные завершили рекогносцировку в Гренландии
Шведские военные завершили работу по рекогносцировке в Гренландии, изучая условия для будущих учений в Арктике. Об этом говорится в пресс-релизе Вооруженных сил королевства.

Как отмечается в сообщении, присутствие шведских военных заключалось в участии офицеров по планированию.

«Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учений в Гренландии и Арктике — регионе, приобретающем все большее стратегическое значение для НАТО», — говорится в релизе.

Начальник оперативного командования шведских ВС вице-адмирал Эва Скуг Хаслум пояснила, что следующим шагом станет оценка собранной информации и планирование учений.

До этого находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Хотя солдаты должны были остаться на острове дольше, чем планировалось. Утром они без объяснений, «тайно» и «молниеносно» покинули остров.

Ранее Еврокомиссия пообещала Гренландии всплеск инвестиций. 

