«Не должно смущать»: ветеран «Динамо» о вероятном подписании клубом молодого бразильца

Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин прокомментировал возможный переход в стан «бело-голубых» 23-летнего бразильского центрального защитника Давида Рикардо. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Его возраст не должен никого смущать. Батраков, Кисляк играют же. А в Бразилии ребята начинают рано играть. Может быть, в «Динамо» Рикардо заиграет, и его куда-нибудь продадут, как «Зенит» делает. И потом 6-7 миллионов евро, которые за него заплатили, это не такие большие деньги», — заявил Терехин.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Динамо» занимает 10-е место, набрав 21 очко.

