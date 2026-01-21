Размер шрифта
В Португалии подожгли статую Роналду и станцевали на фоне

В родном городе Роналду подожгли его статую и станцевали рядом
Pedro Nunes/Reuters

В Фуншале, родном городе португальского нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, неизвестный поджег бронзовую статую футболиста. Об этом пишет Metro.

Вандал заснял на видео порчу статуи, а после выложил в соцсети. На кадрах молодой человек поливает памятник легковоспламеняющейся жидкостью, поджигает его, а затем танцует перед пламенем, сопровождая ролик надписью: «Это последнее предупреждение от Бога». Полиция Португалии задержала подозреваемого.

Статуя, установленная в 2014 году, уже становилась объектом нападения в 2016-м, когда фанаты Лионеля Месси написали на ней «Месси 10» красной краской.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее Роналду выиграл суд у «Ювентуса» по делу о невыплате зарплаты.

