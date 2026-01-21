Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60% в девяти областях

Станции оператора «Киевстар» обесточены на 40-60% в девяти областях Украины
Vladyslav Sodel/Reuters

Инфраструктура крупнейшего мобильного оператора Украины «Киевстар» оказалась обесточена на 40–60% в девяти областях из-за проблем с электроснабжением. Об этом заявил президент компании Александр Комаров, передает «Страна.ua».

По его словам, в стране фактически не работают более тысячи базовых станций.

«В некоторых регионах, согласно нашей внутренней классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии», — добавил Комаров.

Отмечается, что ранее на работу «Киевстара» жаловались жители Киева из-за отсутствия мобильного интернета.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что киевское метро может временно приостановить работу. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674881_rnd_4",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+