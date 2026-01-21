Станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60% в девяти областях

Инфраструктура крупнейшего мобильного оператора Украины «Киевстар» оказалась обесточена на 40–60% в девяти областях из-за проблем с электроснабжением. Об этом заявил президент компании Александр Комаров, передает «Страна.ua».

По его словам, в стране фактически не работают более тысячи базовых станций.

«В некоторых регионах, согласно нашей внутренней классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии», — добавил Комаров.

Отмечается, что ранее на работу «Киевстара» жаловались жители Киева из-за отсутствия мобильного интернета.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что киевское метро может временно приостановить работу.