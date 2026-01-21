Размер шрифта
В Свердловской области увеличили выплату для контрактников

Алексей Майшев/РИА Новости

Власти Свердловской области увеличили выплату для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы с Минобороны России. Об этом сообщило региональное правительство в Telegram-канале.

«Размер региональной выплаты увеличен до 2,7 миллиона рублей. Дополнительно военнослужащие получают 400 тысяч рублей в качестве федеральной единовременной выплаты от министерства обороны», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что в регионе также продолжат предоставлять единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей семьям жителей Свердловской области, которые приняли участие в специальной военной операции (СВО). Кроме того, аналогичную сумму будут выплачивать за каждого из детей военного, отметили в администрации.

14 января в Чувашии сумма региональной единовременной выплаты лицам, заключившим контракт для выполнения задач СВО, была увеличена до 2,1 млн рублей. Данные условия касаются тех документов, которые были заключены с Минобороны РФ с 1 января по 31 марта 2026 года.

Ранее Собянин назвал Москву крупнейшим центром по отправке контрактников на СВО.

