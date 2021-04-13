Шойгу сообщил о войсках США и НАТО у российских границ

Соединенные Штаты Америки и НАТО занимаются перебрасыванием войск к границам европейской России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

По словам министра, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в настоящий момент развернут в Причерноморье и на Балтике.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — подчеркнул Шойгу в ходе совещания в Североморске.

Министр обороны также добавил, что рядом с территорий страны может быть сосредоточено 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц техники. Речь идет и о стратегической авиации, сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил США на провокации в Черном море. «Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова», — отмечал он.