Названа причина смертельного взрыва в Химках

Причиной гибели подростка при взрыве в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения. Об этом сообщает в Telegram-канале управления МВД по Подмосковью.

В ведомстве добавили, что полицейские прибыли на место детонации во двор одного из домов и выясняют обстоятельства случившегося.

Взрыв произошел 20 декабря в Банном переулке в микрорайоне Сходня. При детонации пиротехнического устройства погиб 12-летний подросток. Кроме него, пострадали еще один несовершеннолетний и находившаяся поблизости 51-летняя женщина. СК возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Baza выяснил, что подросток погиб в результате детонации регенеративного патрона, находившегося у него в портфеле. На это указывают его травмы спины. Такой патрон — ключевой элемент изолирующих противогазов, обеспечивающий кислородом и поглощающий углекислый газ из выдыхаемого воздуха. Некоторые добавляют в них горючее в надежде получить «красивый взрыв».

SHOT узнал, что пострадавшие юноши были диггерами. Последние несколько лет они систематически исследовали заброшенные объекты. В ходе этих вылазок подростки находили или приобретали патроны для противогазов и другие предметы, которые затем приводили в действие.

Ранее в руках у подростка взорвалась полученная от друга петарда.