Зеленский допустил выход ВСУ из Донбасса при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отвода украинских войск с территории Донецкой народной республики. Однако, данная мера, по его словам, возможна лишь при условии симметричных действий со стороны России и создания свободной зоны, исключающей любое военное присутствие, пишет издание «Страна.ua».

«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия», — заявил Зеленский.

Зеленский также заявил, что сохранение существующей линии разграничения является наиболее приемлемым вариантом, требующим минимальных уступок от обеих сторон конфликта. В отношении создания свободной экономической зоны он подчеркнул, что международные партнеры Украины проинформированы о том, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать исключительно народ Украины.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что американцы настаивают на выводе украинских войск из подконтрольной им части Донбасса. По его словам, это является одним из пунктов мирного соглашения с Россией. При этом сам Зеленский не согласен с подобным решением, назвав его несправедливым. Он считает, что если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и российские военные.

