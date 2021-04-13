Захарова раскритиковала CNN за выдачу фото украинских танков за российские
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский телеканал CNN выдал украинские танки за российские. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что указанное СМИ забыло проверить факты, углубившись в идеологическую борьбу «во имя торжества либерализма». При этом она выразила удивление относительно того, как можно было выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне.
Таким образом, дипломат обратилась к телеканалу CNN и его «дружному коллективу».
Она также подчеркнула, что корреспондентам американского телеканала в Москве необходимо отвлечься от участия в общественной жизни России, так как у них есть свое государство, и чуть больше времени уделять профессии.
«Потому что это уже просто неприлично», — добавила Захарова.
Ранее американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине, и неоднократно подчеркивали, что российская сторона никогда не влияла и не влияет на происходящее на юго-востоке украинского государства.