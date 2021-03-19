Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка находится на связи с командованием

Подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону», исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море, находится на связи и передает информацию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону» <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону»», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания, поскольку НАТО задействовал много сил для поиска подлодки «Варшавянка», но безрезультатно.

«Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — считает источник.

Ранее противолодочные силы НАТО сообщили, что на протяжении недели пытаются найти в Средиземном море российскую дизель-электрическую субмарину Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка», которая пропала с их радаров.