Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп высказался о своем визите на Украину

Трамп не видит необходимости в визите на Украину
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп не видит необходимости в визите на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Но если бы это (визит. — «Газета.Ru») помогло спасти 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, был бы готов это сделать», — отметил американский политик.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Они общались около двух часов, а потом по видеосвязи провели беседу с лидерами Европы и генсеком НАТО. До переговоров с Зеленским Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Президент США назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее Трамп пожелал россиянам счастья.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523387_rnd_8",
    "video_id": "record::40f67b70-21b1-4fb7-9e17-36f1930a7875"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+