Йеменские хуситы сообщили об атаке на объект Saudi Aramco

Йеменские хуситы объявили о ракетной атаке по объекту национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Джидде, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сари.

По словам Сари, атака была проведена с использованием крылатой ракеты, которая поразила цель, дополнительные подробности не приводились.

На данный момент власти Саудовской Аравии и представители Saudi Aramco не прокомментировали сообщения хуситов.

Ранее Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических организаций США.