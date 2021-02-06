Источник сообщил, что Ту-22М3 провел стрельбы «убийцами авианосцев»

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА «Новости», что многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел серию стрельб новыми ракетами X-32.

Как сообщил собеседник агентства, стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне.

«Дооборудованный Ту-22М3 провёл несколько пусков крылатых ракет Х-32», — сказал он.

Источник отметил, что заявленные боевые характеристики данного оружия были подтверждены.

В январе сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили на юге России.