В России завершился осенний призыв на осеннюю службу — в армию направили 128 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

«Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, осенний 2020 года призыв граждан на военную службу в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2020 г. № 581 завершен с должным качеством и в срок», — сказали в Минобороны в четверг.

В ведомстве подчеркнули, что в военных комиссариатах меры безопасности были усилены из-за коронавируса.

По данным Минобороны, массовое тестирование призывников выявило полторы тысячи зараженных.

В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.

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