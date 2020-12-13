Российские миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе
В настоящее время ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась, заявил командующий российским миротворческим контингентом в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Его слова приводит ТАСС.
Нарушение режима прекращения огня, которое произошло 11 декабря в окрестностях сел Хцаберд и Хин Тахер, было пресечено российскими миротворцами, рассказал Мурадов.
Ранее Армения сообщила, что Азербайджан перешел в наступление на юге Карабаха. Российское Минобороны подтвердило нарушение режима прекращения огня.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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