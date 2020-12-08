Четыре самолета РФ вошли в топ-10 самых популярных в мире

Четыре российских самолета вошли в топ-10 наиболее распространенных в мире образцов боевой авиатехники. Данный рейтинг составили эксперты британского журнала Flight Internationa, список размещен в справочнике World Air Forces 2021, выпущенном изданием.

Второе место в рейтинге заняли многоцелевые истребители Су-27/30. По данным журнала, в строю военно-воздушных сил всех стран мира состоит 1 057 этих машин что составляет 7% от общемирового парка боевых самолетов. По показателю распространенности они уступают только американским истребителям F-16 (2 267 машин, 15% от общемирового парка боевых самолетов).

На пятой строчке рейтинга расположились многоцелевые истребители МиГ-29 (817 самолетов, 6% от общемирового парка).

Седьмую позицию занял штурмовик Су-25 (470 самолетов в мире, 3% от общемирового парка боевых самолетов).

Десятое место в списке занял фронтовой бомбардировщик Су-24 (389 машин в мире, 3% от общемирового парка боевых самолетов).

Flight International считается старейшим авиационно-космическим изданием в мире — его публикация началась в 1909 году.

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