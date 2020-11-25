ВКС РФ получили все 50 истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России (ВКС) получили на вооружение последние три многоцелевых истребителя Су-35С в рамках заключенного в 2015 году контракта на 50 таких самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения «4++»», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что два самолета поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке, а третий будет дислоцироваться в 23-й истребительном авиационном Таллинском полку в Комсомольске-на-Амуре.

Всего в строевые полки ВКС поставлено 50 истребителей Су-35С.