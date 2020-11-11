Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский — в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского.

По его словам, подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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