Косачев: миротворческая операция в Карабахе будет российской, а не турецкой

Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской, стороны лишь могут согласовывать элементы ее осуществления с Турцией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс».

«В заявлении господина Алиева (президент Азербайджана) мы увидели определенные посылы в адрес Турции — что это будет совместная операция. Но давайте внимательно читать трехстороннее заявление», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в соглашении, а также в тексте выступления российского лидера Владимира Путина указано, что речь идет непосредственно о российском миротворческом контингенте. При этом он добавил, что сложно игнорировать факт присутствия Турции в Азербайджане и вокруг Нагорного Карабаха.

«Но я повторю, что операция российская, операция миротворческая, операция, которая проводится с согласия Армении и Азербайджана. Именно такой характер операции будет единственно эффективным», — сказал Косачев.

Политик также выразил мнение, в Азербайджане будут критиковать Алиева за то, что он остановился, что не взял под контроль весь Нагорный Карабах, а премьера Армении Никола Пашиняна — за то, что он не одержал военную победу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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