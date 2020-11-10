Путин сообщил о полном прекращении огня в Карабахе

Российский президент Владимир Путин сообщил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

«Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», — сказал Путин.

Ранее Пашинян признался, что ему было «крайне тяжело» принять данное решение.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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