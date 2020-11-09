Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело из-за крушения Ми-24

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Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после крушения российского вертолета Ми-24, сообщается на сайте ведомства.

Предварительное следствие по делу ведет армянский следственный комитет, указано в сообщении. На месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов Армении.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК около 17.30 мск 9 ноября. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате случившегося погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что армия страны случайно сбила российский вертолет Ми-24.

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