Минобороны непризнанной НКР обвинило Азербайджан в использовании белого фосфора
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинило вооруженные силы Азербайджана в применении запрещенного Женевскими конвенциями белого фосфора. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Противник применил запрещенные Женевскими конвенциями и содержащие химические элементы, в частности, белый фосфор, вооружения», — говорится в сообщении.
В Минобороны Азербайджана со своей стороны опровергли заявления армянской стороны об использовании запрещенных видов оружия.
«На вооружении азербайджанской армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов. Утверждения Армении о, якобы, использовании фосфорных боеприпасов азербайджанской армией безосновательны», — говорится в сообщении.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
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