Минобороны Армении отметило снижение ожесточенности боев в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что интенсивность и ожесточенность боев в Нагорном Карабахе снизилась за последние несколько дней, передает РИА «Новости».

«Война немного утратила свою ожесточенность, но все еще во время столкновений используются артиллерия, воздушные силы. Мало применяется бронетехники, так как наши артиллеристы и противотанковые подразделения сразу уничтожают любые цели», — сказал Ованнисян.

Представитель министерства добавил, что утром 30 октября азербайджанская пехота попыталась атаковать передовые позиции НКР на севере, однако была отброшена назад.

Аналогичная попытка прорвать армянскую оборону на центральном направлении по линии «Мартуни-Чартар» так же была отражена, отметил военный.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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