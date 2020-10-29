Более 50 военнослужащих НКР погибли в боях с армией Азербайджана за сутки

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели еще 51 своего военнослужащего в боях с армией Азербайджана, передает РИА «Новости».

Так, с 27 сентября жертвами конфликта стали уже 1 067 солдат и офицеров Армии обороны НКР, отметили в министерстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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