Парламент Армении принял закон о регулировании деятельности ополчения

Парламент Армении на заседании 28 октября принял во втором и окончательном чтении поправки в закон «Об обороне», регулирующие деятельность народного ополчения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнил замминистра обороны республики Габриел Балаян, ополчение будет вести деятельность по территориальному принципу, и, в соответствии с административно-территориальным делением страны, состоять из воинских соединений, подчиненных им бригад и батальонов.

Отмечается, что общее командование ополчением передано главе Генерального штаба. Возглавлять ополчения на местах будут заместители глав территориальных органов управления, а в Ереване — заместитель мэра.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

25 октября госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

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