МИД Британии считает, что Запад может «пересидеть» Путина в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны «пересидеть» президента РФ Владимира Путина в рамках украинского конфликта и занять более жесткую позицию по отношению к России. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Британии.

«Он сказал, что Западу необходимо продемонстрировать, что он готов «пересидеть» Владимира Путина в Украине и «принять более жесткие меры для более крепкого мира»», - говорится в сообщении издания.

Издание также отмечает, что Кэмерон, напоминая об окончании «холодной войны», предупредил, что «на европейский континент снова опустился холод».

До этого газета The Guardian писала, что Кэмерон намерен призвать страны Запада извлечь уроки из конфликта России и Украины и стать жестче. В качестве образца активных действий министр намерен привести в пример нападения хуситов, влияющие на свободу судоходства в Красном море. По его словам, только две страны — Великобритания и США — смогли организоваться и направить свои суда для обеспечения безопасности судов.

Ранее в Британии призвали Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой».