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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заключил Гладков.

Также ракетную опасность объявили в Шебекинском округе. Местных жителей призвали не покидать дома и не подходить к окнам.

До этого над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

10 мая губернатор Белгородской области сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито две воздушные цели.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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