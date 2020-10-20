Небензя рассказал о трудностях соблюдения режима прекращения огня в НКР

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о трудностях в вопросе соблюдения режима прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что достигнутая договоренность между представителями Армении и Азербайджана не соблюдалась.

По его словам, главной проблемой в этой области является определение структуры, которая будет обеспечивать контроль за соблюдением данного режима.

Постпред России при ООН добавил, что обсуждения по данному вопросу продолжают идти.

«Этот вопрос, конечно, поднимался на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет», — заключил Небензя.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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