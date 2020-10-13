Журналисты раскрыли алгоритм возможного удара США по России и Китаю

Журналисты американского издания C4ISRNET раскрыли алгоритм удара США по возможным противникам в лице России и Китая.

Речь идет о тактике Project Convergence, которая позволит американской армии использовать космические спутники и искусственный интеллект для нанесения точного удара по позициям соперника. Так, низкоорбитальные спутники будут предоставлять снимки с поля боя, после чего данные будут поступать на наземную станцию ​​анализа Tactical Intelligence Targeting Access Node и обрабатываться искусственным интеллектом.

Система ИИ даст информацию о месте нахождения позиций противника и направит их координаты в систему Tactical Assault Kit. Затем еще один механизм выберет тип наиболее подходящего для конкретных целей оружия, а завершит задание система вооружения или военные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия призывает США остановить «соперничество великих держав»